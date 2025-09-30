Російські дрони атакували центр Дніпра. Фото: Суспільне

Російські окупанти атакували ударними безпілотниками Дніпро.

У вівторок, 30 вересня, загарбницька армія вдарила по місту дронами-камікадзе. У Дніпрі внаслідок атаки виникло кілька пожеж. Наразі всі деталі з’ясовуються. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За даними медиків, на зараз у Дніпрі вже 12 постраждалих — у них осколкові поранення, рвані рани та забої. Більшість поранених довелося госпіталізувати. Одна людина перебуває у важкому стані.

Як пишуть місцеві пабліки, російський дрон влучив в офісну будівлю в центрі міста. На місці обстрілу виникли пожежі, горять автомобілі. Вся вулиця в диму й всипана уламками.

На місце атаки прибуло багато карет «швидкої допомоги». Деяким пораненим надають допомогу просто посеред вулиці.

Нагадаємо, 20 вересня російські загарбники прицільно атакували будинок мирних жителів у Краснопільській громаді Сумської області. Унаслідок атаки ворога загинув 35-річний чоловік, його 26-річна дружина та їх сини, яким було 4 та 6 років.