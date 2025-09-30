Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: Сумська обласна прокуратура

Рашисти прицільно вдарили по будинку мирних жителів на Сумщині — загинула родина з дітьми (ФОТО)

30 вер 2025, 09:56
999

На Сумщині російські загарбники прицільно атакували будинок мирних жителів — загинула родина з двома малолітніми дітьми.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомила прес-служба Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 30 вересня 2025 року близько 02.40 год у Краснопільській громаді Сумського району окупанти атакували безпілотником будинок мирних жителів, — розповіли у прокуратурі. — Унаслідок атаки ворога загинув 35-річний чоловік, його 26-річна дружина та їх сини, яким було 4 та 6 років.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: Сумська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів