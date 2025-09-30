На Сумщині російські загарбники прицільно атакували будинок мирних жителів — загинула родина з двома малолітніми дітьми.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомила прес-служба Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 30 вересня 2025 року близько 02.40 год у Краснопільській громаді Сумського району окупанти атакували безпілотником будинок мирних жителів, — розповіли у прокуратурі. — Унаслідок атаки ворога загинув 35-річний чоловік, його 26-річна дружина та їх сини, яким було 4 та 6 років.