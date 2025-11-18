Наслідки атаки. Фото: ОВА

Російські дрони-камікадзе вночі 18 листопада масовано атакували Дніпро.

Наразі відомо про двох постраждалих. У стані середньої тяжкості довелося госпіталізувати 59-річну жінку та 67-річного чоловіка. У самому обласному центрі виникло багато пожеж та пошкоджено низку об'єктів інфраструктури. Про це Дніпропетровська ОВА повідомила у Telegram.

Внаслідок атаки в місті понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура. Також пошкоджено шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще три автівки повністю знищені.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району спалахнула пожежа на території приватного двору. А в Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура.

З артилерії та FPV-дронами ворог бив по Нікопольщині. Були влучання у Покровській і Червоногригорівській громадах.

Також унаслідок атаки пошкоджень зазнала редакція дніпровських філій «Суспільного» та «Українського радіо». У будівлі спалахнула пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах.

Нагадаємо, вночі 18 листопада у Харківській області росіяни завдали ракетного удару по місту Берестин. Внаслідок обстрілу від важких поранень загинула 17-річна дівчина. Також відомо про дев’ятьох постраждалих