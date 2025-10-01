Последствия ударов по Харьковщине. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n209408-rossiyane-atakovali-harkovschinu-kabami-i-raketami-shest-postradavshih.html

Ракурс

Російські війська атакували Харківщину керованими авіаційними бомбами та ракетами.

Вночі у середу, 1 жовтня, під ворожими обстрілами опинилися Харків, передмістя та Чугуївський район. У Київському районі Харкова горіли торговельні павільйони на площі 2 тис. 800 кв. м, а в Салтівському — зруйновано житловий будинок і гаражі. Там виникла пожежа на площі 350 кв. м. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Наразі загоряння вже локалізували, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні вогнеборці.

У Національній поліції поінформували, що внаслідок нічного обстрілу постраждали шестеро осіб — жінки 41 та 80 років, чоловіки віком 27, 21 і 34 роки, а також 25-річний поліцейський. Одному з поранених допомогу надали на місці, а решту — госпіталізували.

Нагадаємо, 30 вересня російська армія атакувала Дніпро дронами. Обстріл пошкодив житлові багатоповерхівки, офісні приміщення, магазини та автівки.

Загинула одна людина, а 28 дістали поранення. Серед постраждалих — 10-річний хлопчик та 17-річна дівчинка. У лікарнях перебувають 12 осіб.