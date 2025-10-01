Британская принцесса Анна посетила Киев. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n209412-princessa-anna-pribyla-v-kiev-s-neanonsirovannym-vizitom.html

Принцеса Великої Британії Анна у середу, 1 жовтня, відвідала Київ з неанонсованим візитом.

Сестра британського короля Чарльза зустрілася з українським президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Разом вони вшанували пам’ять загиблих дітей та поспілкувалася з підлітками, яких вдалося повернути з російської депортації. Про це повідомили видання BBC та Sky News.

В українській столиці принцеса відвідала Національний музей історії України у Другій світовій війні та Михайлівський золотоверхий собор, де вшанувала пам’ять маленьких українців, які загинули від російської агресії.

Крім того, гостя з Великої Британії побувала у Центрі захисту прав дитини й поспілкувалася з підлітками, яких раніше окупанти викрали й вивезли в Росію.

Тим часом у Букінгемському палаці наголосили, що головною метою поїздки принцеси було привернення уваги до «травматичного досвіду дітей, які живуть на лінії фронту».

Нагадаємо, 12 вересня Київ відвідав британський принц Гаррі, який тоді заявив, що хоче зробити все можливе, щоб допомогти одужати тисячам військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час бойових дій.

Джерела: BBC, Sky News