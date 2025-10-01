Новости
Ракурс
Темпы продвижения российских захватчиков снизились, инфографика: DeepState

Темпы продвижения рашистов в сентябре упали вдвое — DeepState (ИНФОГРАФИКА)

1 окт 2025, 16:10
У вересні темпи окупації території України рашистами впали майже вдвічі: загарбники змогли захопити 259 кв. км — найменше починаючи з травня.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі аналітичний проект DeepState.

Ворог минулого місяця окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За цілий місяць кацап зумів зайняти 0,04% від усієї площі країні і тепер загальний показник становить 19,04%, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що головним проблемним відтинком у вересні був Новопавлівський. На нього припали 16% штурмових дій за місяць та 53% втраченої за місяць території.

Куп’янський став одним із лідерів антирейтингу і якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, адже битва за місто триває, — наголосили у DeepState.

Водночас на Покровському напрямку оборона залишається надзвичайно ефективною, зазначають у DeepState:

Кожен 10-й кв. км окупації припадає на дану ділянку, при чому третина всіх штурмів направлена на Покровськ та його околиці. Натомість, ціна кожного метру тут значно вища, а також ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати в посадках і в місті — різні рівні складності. Крім того, глибини території практично вже нема.

Темпи просування російських загарбників зменшилися, інфографіка: DeepState

Источник: Ракурс


