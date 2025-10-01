Темпы продвижения российских захватчиков снизились, инфографика: DeepState

https://racurs.ua/n209422-tempy-prodvijeniya-rashistov-v-sentyabre-upali-vdvoe-deepstate-infografika.html

Ракурс

У вересні темпи окупації території України рашистами впали майже вдвічі: загарбники змогли захопити 259 кв. км — найменше починаючи з травня.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі аналітичний проект DeepState.

Ворог минулого місяця окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За цілий місяць кацап зумів зайняти 0,04% від усієї площі країні і тепер загальний показник становить 19,04%, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що головним проблемним відтинком у вересні був Новопавлівський. На нього припали 16% штурмових дій за місяць та 53% втраченої за місяць території.

Куп’янський став одним із лідерів антирейтингу і якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, адже битва за місто триває, — наголосили у DeepState.

Водночас на Покровському напрямку оборона залишається надзвичайно ефективною, зазначають у DeepState: