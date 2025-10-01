Читайте также
Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео
Під Вовчанськом дронарі та артилерія прикордонної бригади «Гарт» розгромили ворожі укріплення.
Відповідне відео сьогодні, 1 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Зазначається, що в результаті прикордонники:
- знищили гармату, БМП, засоби зв’язку та два місця запуску безпілотників;
- знешкодили шістьох окупантів.