Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео

Дронари и артиллерия уничтожили позиции рашистов на Волчанском направлении (ВИДЕО)

1 окт 2025, 17:21
999

Під Вовчанськом дронарі та артилерія прикордонної бригади «Гарт» розгромили ворожі укріплення.

Відповідне відео сьогодні, 1 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що в результаті прикордонники:

  • знищили гармату, БМП, засоби зв’язку та два місця запуску безпілотників;
  • знешкодили шістьох окупантів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров