Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео
Дронарі та артилерія знищили позиції рашистів на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)
Під Вовчанськом дронарі та артилерія прикордонної бригади «Гарт» розгромили ворожі укріплення.
Відповідне відео сьогодні, 1 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Зазначається, що в результаті прикордонники:
- знищили гармату, БМП, засоби зв’язку та два місця запуску безпілотників;
- знешкодили шістьох окупантів.