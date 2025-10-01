Новини
Ракурс
Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео

Дронарі та артилерія знищили позиції рашистів на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

1 жов 2025, 17:21
Під Вовчанськом дронарі та артилерія прикордонної бригади «Гарт» розгромили ворожі укріплення.

Відповідне відео сьогодні, 1 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що в результаті прикордонники:

  • знищили гармату, БМП, засоби зв’язку та два місця запуску безпілотників;
  • знешкодили шістьох окупантів.

Джерело: Ракурс


