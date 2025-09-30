Ракурсhttps://racurs.ua/
БпЛА уразили чотири САУ «Коксан». Фото:
СБС уразили чотири північнокорейські САУ «Коксан» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209407-sbs-urazyly-chotyry-pivnichnokoreyski-sau-koksan-video.htmlРакурс
Українські військові продовжують знищувати ствольну артилерію ворога.
Так, бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем виявили та знищили чотири самохідні артилерійські установки «Коксан» у Луганській та Запорізькій областях. Одну з цілей було знищено у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Про це СБС Збройних сил України 20 вересня повідомили у Facebook.
Як відомо, САУ «Коксан» — 170-мм самохідна артилерійська установка виробництва Північної Кореї. Вважається однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем у світі, бо її гарматка калібром 170 мм може стріляти на дистанцію до 60 км.
Такі установки армія країни-агресора Росії отримала від КНДР як воєнну допомогу для нарощування артилерійських спроможностей в умовах значних втрат російської артилерії в Україні.
Також українські захисники опублікували відео філігранної роботи по ворожих цілях.
Нагадаємо, у березні цього року оператори 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили в Донецькій області північнокорейську самохідну артилерійську установку «Коксан».