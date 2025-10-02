Новости
Ракурс
Разрушения в Константиновке. Фото: Сергей Горбунов

Россияне нанесли новые удары по Константиновке, есть раненые (ФОТО)

2 окт 2025, 19:57
Війська Російської Федерації знову атакували Костянтинівку на Донеччині.

У четвер, 2 жовтня, загарбники скинули на місто авіаційну керовану бомбу ФАБ-250, а також застосували FPV-дрон. Безпілотник влучив та серйозно пошкодив автомобіль. Двоє цивільних, які були в салоні, дістали поранення. Про це керівник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив у Facebook.

У Костянтинівці внаслідок обстрілу були пошкоджені фасади приватних та багатоквартирних будинків. Влада вчергове закликала людей евакуюватися.

Правоохоронні органи продовжують фіксувати воєнні злочини держави-агресора. Не втрачайте часу! Виїзд — це можливість врятувати себе та своїх близьких, — зазначив Горбунов.

Руйнування у Костянтинівці. Фото: Сергій Горбунов

Руйнування у Костянтинівці. Фото: Сергій Горбунов

Руйнування у Костянтинівці. Фото: Сергій Горбунов

Руйнування у Костянтинівці. Фото: Сергій Горбунов

Нагадаємо, 1 та 2 жовтня російські загарбники завдали серію ударів по Конотопській громаді на Сумщині. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Також горіли нежитлові будівлі, але пожежі вдалося ліквідувати. А сьогодні вранці внаслідок обстрілів місто залишилося без світла та води.

Источник: Ракурс


