Ликвидация последствий непогоды в Одессе, фото: ГСЧС

В Одессе четвертые сутки продолжается ликвидация последствий непогоды 30 сентября (ФОТО)

3 окт 2025, 17:57
В Одесі рятувальники четверту добу рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що роботи тривають ще на 13 локаціях.

Психологи ДСНС продовжують надавати допомогу людям, які постраждали від негоди, — додали у відомстві. — Надзвичайники докладають максимум зусиль, кожен одесит почувався у безпеці.

Мер міста Геннадій Труханов у своєму Telegaram-каналі сьогодні повідомив, що внаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, серед них — одна дитина. Травмовано три особи. Родини загиблих отримають фінансову підтримку — по 100 тис. грн.

Щодо ще двох осіб, тіла яких було виявлено, слідство встановлює обставини смерті. За попередніми даними смерть настала з інших причин, — зазначив він.

Загалом у місті пошкоджено 868 будинків, з них:

  • 286 — приватні оселі,
  • 582 — багатоквартирні будинки, в яких постраждало 723 квартири.

Обстежено вже 701 будинок — це 75% від загальної кількості.

Відкачування води потребують ще 30 будинків, з них 14 — приватні. Потреба в заміні газових котлів становить 70 одиниць різних моделей. За попередніми розрахунками, загальна сума необхідних витрат перевищує 130 мільйонів гривень, — розповів Труханов.

Источник: Ракурс


