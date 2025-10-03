В Одессе четвертые сутки продолжается ликвидация последствий непогоды 30 сентября (ФОТО)https://racurs.ua/n209478-v-odesse-chetvertye-sutki-prodoljaetsya-likvidaciya-posledstviy-nepogody-30-sentyabrya-foto.htmlРакурс
В Одесі рятувальники четверту добу рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків негоди.
Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що роботи тривають ще на 13 локаціях.
Психологи ДСНС продовжують надавати допомогу людям, які постраждали від негоди, — додали у відомстві. — Надзвичайники докладають максимум зусиль, кожен одесит почувався у безпеці.
Мер міста Геннадій Труханов у своєму Telegaram-каналі сьогодні повідомив, що внаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, серед них — одна дитина. Травмовано три особи. Родини загиблих отримають фінансову підтримку — по 100 тис. грн.
Щодо ще двох осіб, тіла яких було виявлено, слідство встановлює обставини смерті. За попередніми даними смерть настала з інших причин, — зазначив він.
Загалом у місті пошкоджено 868 будинків, з них:
- 286 — приватні оселі,
- 582 — багатоквартирні будинки, в яких постраждало 723 квартири.
Обстежено вже 701 будинок — це 75% від загальної кількості.
Відкачування води потребують ще 30 будинків, з них 14 — приватні. Потреба в заміні газових котлів становить 70 одиниць різних моделей. За попередніми розрахунками, загальна сума необхідних витрат перевищує 130 мільйонів гривень, — розповів Труханов.