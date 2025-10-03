Ліквідація наслідків негоди в Одесі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n209478-v-odesi-chetvertu-dobu-tryvaie-likvidaciya-naslidkiv-negody-30-veresnya-foto.html

Ракурс

В Одесі рятувальники четверту добу рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що роботи тривають ще на 13 локаціях.

Психологи ДСНС продовжують надавати допомогу людям, які постраждали від негоди, — додали у відомстві. — Надзвичайники докладають максимум зусиль, кожен одесит почувався у безпеці.

Мер міста Геннадій Труханов у своєму Telegaram-каналі сьогодні повідомив, що внаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, серед них — одна дитина. Травмовано три особи. Родини загиблих отримають фінансову підтримку — по 100 тис. грн.

Щодо ще двох осіб, тіла яких було виявлено, слідство встановлює обставини смерті. За попередніми даними смерть настала з інших причин, — зазначив він.

Загалом у місті пошкоджено 868 будинків, з них:

286 — приватні оселі,

582 — багатоквартирні будинки, в яких постраждало 723 квартири.

Обстежено вже 701 будинок — це 75% від загальної кількості.