Наслідки негоди в Одещині, фото: ДСНС

В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після потопу 30 вересня.

Тривають аварійно-відновлювальні заходи. Про це сьогодні, 2 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що на понад 60 обʼєктах у місті фахівці ДСНС вже повністю відкачали воду та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. Ще на близько 30 — продовжують працювати.

Головне, що впевнилися: жертв стихії більше немає. Загиблих — 10. Понад 380 людей — врятовано, — наголосив він. — Всі заявки від населення опрацьовані.

За словами міністра, найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах.

Ліквідація підтоплення у цих приміщеннях — найбільш ускладнена. В роботі майже 130 мотопомп, а також залучили придані сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали більше 15 тисяч кубометрів води, — розповів він.

Також у місті затопило 42 укриття. Із 40 з них вже відкачали воду та підготували їх до використання. На двох обʼєктах роботи ще тривають.