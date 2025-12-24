Причину «брудних» плям на пляжах Одеси назвали в ОВА. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211071-prychynu-poyavy-brudnyh-plyam-na-plyajah-odesy-nazvaly-v-ova.html

Ракурс

Маслянисті плями на пляжах Одеси виникли через пошкодження резервуарів із соняшниковою олією.

Масовані російські удари по портовій інфраструктурі призвели по пошкодження резервуарів із рослинною олією. Частина її потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману з подальшим виходом у море. Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише в перервах між повітряними тривогами. Про це повідомили в Одеській ОВА.

Зазначається, що екологічна інспекція наразі фіксує завдані довкіллю збитки. Узбережжя огородили й залучили додаткові насоси та помпи. Акваторію порту «Південний» тимчасово перекрили. Так триватиме до повної ліквідації наслідків витоку олії.

Також влада повідомила, що птахів, які постраждали внаслідок потрапляння олії у воду, прийняв на реабілітацію Одеський зоопарк.

А в Офісі генерального прокурора України заявили, що 20 грудня російські окупанти завдали серії масованих ударів дронами по Одеському району. Внаслідок обстрілів були пошкоджені резервуари, де зберігалася соняшникова олія.

Розрахунок збитків проведуть після встановлення всіх обставин. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні вранці очільник Одеської МВА Сергій Лисак заявив, що на міських пляжах «Дельфін» та «Ланжерон» були виявлені плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Триває розслідування за цим фактом.

На місцях працюють екологічна інспекція, КП «Узбережжя», КУ РВС, а також представники Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.