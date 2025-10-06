Военная разведка показала ликвидацию россиян. Фото:

Ракурс

ГУР продовжує знищувати окупантів на фронті та в глибокому тилу.

Воєнні розвідники, зокрема, відпрацювали по загарбниках на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту. Росіяни намагались заховатись у так званих «плащах-невидимках» щоб пересуватись полями вночі. Це їм не допомогло, вони перетворилися на «вантаж 200».Про це Головне управління розвідкиМОУ 6 жовтня повідомило у Facebook.

Майстри Департаменту активних дій ГУР МО України виявляють російську піхоту — у плащі чи без нього, московитів чекає розплата, — зазначили в ГУР.

Розвідники показали також відео бойової роботи. І поінформували, що за минулий тиждень вони ліквідували піхоту російської окупаційної армії, розгромили ворожі позиції, знищили ворожий транспорт, а також військову техніку та дрони.

Нагадаємо, розвідники з підрозділу ГУР «Примари» на території окупованого Криму знищили два транспортних літаки армії РФ Ан-26, а також уразили ворожу радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 «Мис М1».