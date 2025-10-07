Российская армия обстреляла энергообъект в Прилуках. Фото:

https://racurs.ua/n209529-rf-udarila-po-energoobektu-v-prilukah-bez-sveta-bolee-61-tys-abonentov.html

Ракурс

Російська армія обстріляла енергетичний об'єкт у Прилуках на Чернігівщині.

У частині міста внаслідок обстрілу зникло світло. Ситуація перебуває під контролем, на місці працюють всі необхідні служби. Ніхто не постраждав. Про це керівник районної військової адміністрації Володимир Чернов заявив «Суспільному».

А голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що в області діятимуть графіки погодинних відключень.

«Чернігів обленерго» у Facebook підтвердило влучання в енергетичний об'єкт. Світло відразу зникло у понад 61 тис. абонентів. Енергетики вже приступили до відновлення та заживлюють споживачів.

Тим часом Міненерго у Telegram повідомило про сьогоднішню атаки на енергетичну інфраструктуру Харківської, Чернігівської та Сумської областей. Складна ситуація залишається на Сумщині та Чернігівщині. Енергетики там працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Також застосовуються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак.

Підготовка до опалювального сезону триває: здійснюються ремонти та відновлення енергетичних об'єктів, формуються запаси необхідних ресурсів, а також вживаються заходи для посилення захисту критичної інфраструктури, — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, останнім часом росіяни активно атакують енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Станом на 6 жовтня без світла залишалися один із мікрорайонів Чернігова та частина населених пунктів Прилуцького району.

Джерело: «Суспільне»