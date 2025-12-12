Армия РФ шесть часов подряд атаковала угледобывающую шахту в Украине. Фото:

Російська армія завдала ударів по українській державній вуглевидобувній шахті.

На місці зафіксували близько 18 влучань. Внаслідок прильотів виникла пожежа. Поранення дістали двоє працівників. Рятувальники гасили пожежу протягом кількох годин. Про це Міністерство енергетики повідомило у Facebook.

У відомстві зазначили, що лише за останній рік окупанти випустили по Україні 1 тис. 800 ракет, 50 тис. безпілотників, 4 тис. 500 разів намагалися знищити енергетичні об'єкти.

Новітня історія не знає прикладів, коли б енергетична система окремої держави функціонувала б у таких умовах — умовах настільки масштабного та цілеспрямованого терору. Цей терор, на жаль, посилюється кожного дня, — зазначив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Нагадаємо, 6 листопада внаслідок російського обстрілу було знеструмлено вісім шахт ДТЕК, а під час атаки під землею перебувало 2 тис. 595 працівників. Шахтарів евакуювали, на щастя, ніхто не постраждав.