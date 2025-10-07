Воздушную тревогу в Житомирской области с середины октября будут объявлять по районам

В Житомирской области также изменяют порядок объявления воздушной тревоги, фото: Google Maps

На Житомирщині змінюють систему оповіщення. Орієнтовно з 15 жовтня в області планують оголошувати повітряну тривогу диференційовано по районах.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на директора Департаменту з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної військової адміністрації Сергія Безносюка.

Плануємо не ми, а Київ, ми готові. Налаштували апаратуру оповіщення. Також здійснюються заходи з модернізації територіальної системи оповіщення, а саме: підготовка документів, отримання експертних висновків та дозволів. На це заплановані гроші з обласного бюджету, — зазначив він.

На початку вересня Безносюк повідомляв, що в Житомирській області планують модернізувати систему оповіщення, для чого оголошується тендер. Тоді він зазначав, що перший етап модернізації системи запланований до початку нового року, а нову форму оповіщення планують спробувати «найближчим часом».

Джерело: «Суспільне»