Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головою СБУ Василем Малюком.

Голова спецслужби Василь Малюк доповів про результати далекобійних ударів, які здійснює СБУ. Було відзначено, що все більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Є хороші результати й у знищенні російських комплексів ППО. Про це 8 жовтня глава держави повідомив у соцмережах.

Окремо Зеленський відзначив воїнів Центру спеціальних операцій «А» СБУ, які воюють на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту окупанти отримали наказ штурмувати українські позиції за будь-яку ціну.

Це призвело до того, що втрати росіян зросли — наразі бійці спецслужби знищують понад 100 окупантів щодня і це на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових Сил оборони. У вересня бійці «Альфи» ліквідували 3 тис. 28 окупантів.

Зеленський поінформував, що погодив операції СБУ, які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу. Також спецслужба продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж.

Нагадаємо, 12 вересня безпілотники Служби безпеки України уразили найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ на Балтійському морі та атакували три нафтоперекачувальні станції, що забезпечують поставки до порту Усть-Луга.