Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський погодив нові операції СБУ. Фото: ОП

Зеленський погодив нові операції СБУ для зменшення воєнного потенціалу РФ

8 жов 2025, 15:54
999

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головою СБУ Василем Малюком.

Голова спецслужби Василь Малюк доповів про результати далекобійних ударів, які здійснює СБУ. Було відзначено, що все більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Є хороші результати й у знищенні російських комплексів ППО. Про це 8 жовтня глава держави повідомив у соцмережах.

Окремо Зеленський відзначив воїнів Центру спеціальних операцій «А» СБУ, які воюють на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту окупанти отримали наказ штурмувати українські позиції за будь-яку ціну.

Це призвело до того, що втрати росіян зросли — наразі бійці спецслужби знищують понад 100 окупантів щодня і це на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових Сил оборони. У вересня бійці «Альфи» ліквідували 3 тис. 28 окупантів.

Зеленський поінформував, що погодив операції СБУ, які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу. Також спецслужба продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж.

Зеленський погодив нові операції СБУ. Фото: ОП

Зеленський погодив нові операції СБУ. Фото: ОП

Нагадаємо, 12 вересня безпілотники Служби безпеки України уразили найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ на Балтійському морі та атакували три нафтоперекачувальні станції, що забезпечують поставки до порту Усть-Луга.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів