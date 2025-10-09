Новости
Ракурс
12 клириков УПЦ МП получили подозрения за пособничество государству-агрессору, фото: СБУ

12 клириков УПЦ МП в 2025 году получили подозрения за пособничество РФ — Офис генпрокурора

9 окт 2025, 15:54
Упродовж 2025 року правоохоронні органи повідомили про підозру 12 священнослужителям УПЦ МП за глорифікацію, держзраду, перешкоджання діяльності ЗСУ та поширення інформації про переміщення Сил оборони.

Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Підозри стосувалися різних статей Кримінального кодексу:

  • дев’ять підозр — глорифікації (ст. 436−2);
  • одна — державної зради (ч. 2 ст. 111);
  • одна — перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ст. 114−1);
  • одна — несанкціоноване поширення інформації про розміщення чи переміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114−2).

До суду скеровано 13 обвинувальних актів, з яких:

  • дев’ять стосувалися глорифікації (ст. 436−2 Кримінального кодексу);
  • дві — посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 Кримінального кодексу);
  • одна — державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу);
  • одна — перешкоджання діяльності ЗСУ (ст. 114−1 Кримінального кодексу).

За результатами судового розгляду було винесено сім вироків:

  • шість за глорифікацію (з яких п’ять передбачали позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 Кримінального кодексу, а один — три роки пробаційного нагляду);
  • один — за пособництво державі-агресору (ст. 111−2 Кримінального кодексу), що передбачав 11 років позбавлення волі.

Источник: Ракурс


