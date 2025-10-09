12 клириков УПЦ МП получили подозрения за пособничество государству-агрессору, фото: СБУ

https://racurs.ua/n209591-12-klirikov-upc-mp-v-2025-godu-poluchili-podozreniya-za-posobnichestvo-rf-ofis-genprokurora.html

Ракурс

Упродовж 2025 року правоохоронні органи повідомили про підозру 12 священнослужителям УПЦ МП за глорифікацію, держзраду, перешкоджання діяльності ЗСУ та поширення інформації про переміщення Сил оборони.

Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Підозри стосувалися різних статей Кримінального кодексу:

дев’ять підозр — глорифікації (ст. 436−2);

одна — державної зради (ч. 2 ст. 111);

одна — перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ст. 114−1);

одна — несанкціоноване поширення інформації про розміщення чи переміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114−2).

До суду скеровано 13 обвинувальних актів, з яких:

дев’ять стосувалися глорифікації (ст. 436−2 Кримінального кодексу);

дві — посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 Кримінального кодексу);

одна — державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу);

одна — перешкоджання діяльності ЗСУ (ст. 114−1 Кримінального кодексу).

За результатами судового розгляду було винесено сім вироків: