12 клириков УПЦ МП получили подозрения за пособничество государству-агрессору
Упродовж 2025 року правоохоронні органи повідомили про підозру 12 священнослужителям УПЦ МП за глорифікацію, держзраду, перешкоджання діяльності ЗСУ та поширення інформації про переміщення Сил оборони.
Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
Підозри стосувалися різних статей Кримінального кодексу:
- дев’ять підозр — глорифікації (ст. 436−2);
- одна — державної зради (ч. 2 ст. 111);
- одна — перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ст. 114−1);
- одна — несанкціоноване поширення інформації про розміщення чи переміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114−2).
До суду скеровано 13 обвинувальних актів, з яких:
- дев’ять стосувалися глорифікації (ст. 436−2 Кримінального кодексу);
- дві — посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 Кримінального кодексу);
- одна — державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу);
- одна — перешкоджання діяльності ЗСУ (ст. 114−1 Кримінального кодексу).
За результатами судового розгляду було винесено сім вироків:
- шість за глорифікацію (з яких п’ять передбачали позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 Кримінального кодексу, а один — три роки пробаційного нагляду);
- один — за пособництво державі-агресору (ст. 111−2 Кримінального кодексу), що передбачав 11 років позбавлення волі.