Во время спасения мужчины в Ровенской области, скриншот видео

В Ровно полицейские спасли попавшего под поезд мужчину (ВИДЕО)

9 окт 2025, 21:08
999

У Рівному патрульні поліцейські допомогли чоловікові, який потрапив під потяг.

Відповідне відео сьогодні, 9 жовтня, опублікувала прес-служба Патрульної поліції Рівненщини.

Учора вночі інспектори отримали повідомлення про чоловіка, який травмувався на залізничних коліях, — вказано в описі відео. — Не гаючи ні хвилини, патрульні прибули на місце події. На коліях під потягом виявили травмованого чоловіка.

Зазначається, що інспектори оглянули потерпілого й лише після того, як переконалися, що в нього немає переломів чи сильної кровотечі, дістали його з-під вагону.

Після цього поліцейські транспортували чоловіка до карети швидкої допомоги та передали медикам. Постраждалого ушпиталили, — зазначили в поліції.

Источник: Ракурс


