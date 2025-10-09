Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час порятунку чоловіка на Рівненщині, скріншот відео
У Рівному поліцейські врятували чоловіка, який потрапив під потяг (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209599-u-rivnomu-policeyski-vryatuvaly-cholovika-yakyy-potrapyv-pid-potyag-video.htmlРакурс
У Рівному патрульні поліцейські допомогли чоловікові, який потрапив під потяг.
Відповідне відео сьогодні, 9 жовтня, опублікувала прес-служба Патрульної поліції Рівненщини.
Учора вночі інспектори отримали повідомлення про чоловіка, який травмувався на залізничних коліях, — вказано в описі відео. — Не гаючи ні хвилини, патрульні прибули на місце події. На коліях під потягом виявили травмованого чоловіка.
Зазначається, що інспектори оглянули потерпілого й лише після того, як переконалися, що в нього немає переломів чи сильної кровотечі, дістали його з-під вагону.
Після цього поліцейські транспортували чоловіка до карети швидкої допомоги та передали медикам. Постраждалого ушпиталили, — зазначили в поліції.