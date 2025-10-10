В Украине продолжаются ремонтные работы после массированного российского удара по инфраструктуре, фото:

В Україні тривають відновлювальні роботи після масштабної російської ракетно-дронової атаки на об'єкти енергетики, яка сталася в ніч на сьогодні, 10 жовтня.

Наразі аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам — енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині, — розповіли в «Укренерго».

Зазначається, що на Чернігівщині діють графіки погодинних відключень обсягом двох черг, причиною яких є наслідки обстрілів попередніх днів.