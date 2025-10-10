В части Киева исчезли электричество и водоснабжение, фото: КГГА

У Києві через масовану повітряну атаку, здійснену рашистами в ніч на сьогодні, 10 жовтня, без енергопостачання перебувають 2 тис. 939 об'єктів інфраструктури.

Ще 4 тис. 474 будинки — без водопостачання. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Без теплопостачання наразі 136 закладів соціальної сфери, у яких вже стартував опалювальний сезон, — зазначили в КМДА.

Крім того, від газопостачання від'єднали будинок на бульварі Лесі Українки, який зазнав пошкоджень через обстріл.

Усі міські служби працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення столиці, — додали в КМДА.

Також у КМДА повідомили, що до генераторів підключили 80 столичних бюветних комплексів.

Бювети в пішій доступності функціонують у всіх мікрорайонах Києва, — зазначили у КМДА.

Нагадаємо, води немає і в Урядовому кварталі — до Верховної Ради прибула вантажівка із технічною водою для побутових потреб, а біля Кабміну встановили біотуалети.