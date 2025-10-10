Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У частині Києва зникли електрика та водопостачання, фото: КМДА

У Києві тисячі об'єктів без світла та води — КМДА

10 жов 2025, 15:24
999

У Києві через масовану повітряну атаку, здійснену рашистами в ніч на сьогодні, 10 жовтня, без енергопостачання перебувають 2 тис. 939 об'єктів інфраструктури.

Ще 4 тис. 474 будинки — без водопостачання. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Без теплопостачання наразі 136 закладів соціальної сфери, у яких вже стартував опалювальний сезон, — зазначили в КМДА.

Крім того, від газопостачання від'єднали будинок на бульварі Лесі Українки, який зазнав пошкоджень через обстріл.

Усі міські служби працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення столиці, — додали в КМДА.

Також у КМДА повідомили, що до генераторів підключили 80 столичних бюветних комплексів.

Бювети в пішій доступності функціонують у всіх мікрорайонах Києва, — зазначили у КМДА.

Нагадаємо, води немає і в Урядовому кварталі — до Верховної Ради прибула вантажівка із технічною водою для побутових потреб, а біля Кабміну встановили біотуалети.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів