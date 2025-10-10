Блэкаут в Киеве. Фото: Максим Марусенко

Ракурс

Росія може атакувати Київ повторно найближчим часом.

Про новий обстріл столиці, який прогнозують у найближчі дні, заявив мер міста Віталій Кличко. Він закликав мешканців Києва запастися водою, підготувати аптечку й набір продуктів харчування. Також варто зарядити пристрої автономного живлення й підготувати теплі речі. Про це міський голова 10 жовтня написав у Telegram.

За його словами, минулої ночі Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Всі служби з самого ранку працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Енергетикам вже вдалося повернути світло понад 423 тис. споживачам. Мер наголосив, що відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам.

Подачу води вже відновили й система водопостачання працює в штатному режимі. Однак вода може бути відсутня на верхніх поверхах будинків, де ще немає світла — не працюють насоси підвищення тиску.

Усі міські служби працюють цілодобово і в посиленому режимі, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення міста, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські війська завдали масштабного удару по українські енергетиці в різних областях.

Внаслідок атаки в Києві та дев’яти областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії. В «Укренерго» заявили, що найскладнішою є ситуація у столиці, а також Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі аварійні відключення запровадили також у Запорізькій та Дніпропетровській областях.