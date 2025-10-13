Новости
Уничтожение техники рашистов, скриншот видео

Квадроцикл и лодку рашистов поразили дроны на южном направлении (ВИДЕО)

13 окт 2025, 17:59
Українські дрони вразили човен та квадроцикл російських загарбників на південному напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 13 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На південному напрямку прикордонники-пілоти дронів уразили квадроцикл та човен, який пересувався по руслу річки, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


