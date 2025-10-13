Українські дрони вразили човен та квадроцикл російських загарбників на південному напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 13 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На південному напрямку прикордонники-пілоти дронів уразили квадроцикл та човен, який пересувався по руслу річки, — вказано в описі відео.