Уничтожение техники рашистов, скриншот видео
Квадроцикл и лодку рашистов поразили дроны на южном направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209650-kvadrocikl-i-lodku-rashistov-porazili-drony-na-ujnom-napravlenii-video.htmlРакурс
Українські дрони вразили човен та квадроцикл російських загарбників на південному напрямку.
Відповідне відео сьогодні, 13 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На південному напрямку прикордонники-пілоти дронів уразили квадроцикл та човен, який пересувався по руслу річки, — вказано в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.