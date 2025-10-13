Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення техніки рашистів, скріншот відео
Квадроцикл та човен рашистів вразили дрони на південному напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209650-kvadrocykl-ta-choven-rashystiv-vrazyly-drony-na-pivdennomu-napryamku-video.htmlРакурс
Українські дрони вразили човен та квадроцикл російських загарбників на південному напрямку.
Відповідне відео сьогодні, 13 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На південному напрямку прикордонники-пілоти дронів уразили квадроцикл та човен, який пересувався по руслу річки, — вказано в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.