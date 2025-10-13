Новини
Знищення техніки рашистів, скріншот відео

Квадроцикл та човен рашистів вразили дрони на південному напрямку (ВІДЕО)

13 жов 2025, 17:59
Українські дрони вразили човен та квадроцикл російських загарбників на південному напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 13 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На південному напрямку прикордонники-пілоти дронів уразили квадроцикл та човен, який пересувався по руслу річки, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


