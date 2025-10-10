Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n209618-sbu-dronamy-zi-105-kilogramovou-boyovou-chastynou-zavdala-udariv-po-rashystah-video.html

Ракурс

Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України завдали серію ударів по місцях базування техніки та особового складу рашистів на тимчасово окупованих територіях.

Відповідне відео сьогодні, 10 жовтня, опублікував прес-центр СБУ.