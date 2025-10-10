Новини
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

СБУ дронами зі 105-кілограмовою бойовою частиною завдала ударів по рашистах (ВІДЕО)

10 жов 2025, 15:07
Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України завдали серію ударів по місцях базування техніки та особового складу рашистів на тимчасово окупованих територіях.

Відповідне відео сьогодні, 10 жовтня, опублікував прес-центр СБУ.

Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога. Яскраві нічні «феєрверки» забезпечили дрони «FP-2» із 105-кілограмовою бойовою частиною, — розповіли у СБУ.

Джерело: Ракурс


