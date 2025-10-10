Читайте также
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України завдали серію ударів по місцях базування техніки та особового складу рашистів на тимчасово окупованих територіях.
Відповідне відео сьогодні, 10 жовтня, опублікував прес-центр СБУ.
Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога. Яскраві нічні «феєрверки» забезпечили дрони «FP-2» із 105-кілограмовою бойовою частиною, — розповіли у СБУ.