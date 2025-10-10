Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

СБУ дронами со 105-килограммовой боевой частью нанесла удары по рашистам (ВИДЕО)

10 окт 2025, 15:07
999

Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України завдали серію ударів по місцях базування техніки та особового складу рашистів на тимчасово окупованих територіях.

Відповідне відео сьогодні, 10 жовтня, опублікував прес-центр СБУ.

Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога. Яскраві нічні «феєрверки» забезпечили дрони «FP-2» із 105-кілограмовою бойовою частиною, — розповіли у СБУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров