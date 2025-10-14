Рашисты продолжают наносить удары по энергоинфраструктуре Украины, фото:

Російські загарбники завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Вживаються необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Про це сьогодні, 14 жовтня, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Станом на 14 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії, — розповіли в Міненерго.

Також триває підготовка до зимового періоду:

здійснюються ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об'єктах;

формуються запаси ресурсів;

посилюється захист критичної інфраструктури.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, — додали в Міненерго.

Прес-служба «Укренерго» повідомляє, що станом на ранок сьогоднішнього дня «Чернігівобленерго» застосовує графіки погодинних відключень обсягом трьох черг. В інших областях заходи обмеження наразі не застосовуються.