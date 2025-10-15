Новости
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

БПЛА сорвали штурм рашистов на курском направлении (ВИДЕО)

15 окт 2025, 16:20
999

На курському напрямку безпілотники бригади «Сталевий Кордон» знищили російських штурмовиків, які рухались в бік українських позицій.

Відповідне відео сьогодні, 15 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники-оператори БпЛА знищили російських штурмовиків, які впевнено рухались в бік українських позицій. Крім того, наші бійці влучили в 4 укриття, в яких переховувались окупанти, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


