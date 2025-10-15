Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
БПЛА сорвали штурм рашистов на курском направлении (ВИДЕО)
На курському напрямку безпілотники бригади «Сталевий Кордон» знищили російських штурмовиків, які рухались в бік українських позицій.
Відповідне відео сьогодні, 15 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники-оператори БпЛА знищили російських штурмовиків, які впевнено рухались в бік українських позицій. Крім того, наші бійці влучили в 4 укриття, в яких переховувались окупанти, — вказано в описі відео.