Знищення російських загарбників, скріншот відео

БПЛА зірвали штурм рашистів на курському напрямку (ВІДЕО)

15 жов 2025, 16:20
999

На курському напрямку безпілотники бригади «Сталевий Кордон» знищили російських штурмовиків, які рухались в бік українських позицій.

Відповідне відео сьогодні, 15 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники-оператори БпЛА знищили російських штурмовиків, які впевнено рухались в бік українських позицій. Крім того, наші бійці влучили в 4 укриття, в яких переховувались окупанти, — вказано в описі відео.

