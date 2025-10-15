Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
На Украину надвигаются заморозки, фото:

Украинцев предупреждают о заморозках в ряде регионов (КАРТА)

15 окт 2025, 19:03
999

В Україні 16−17 жовтня очікуються заморозки.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що:

  • вночі 16 жовтня в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0−3°
  • (І рівень небезпечності, жовтий);
  • вночі 17 жовтня на сході та південному сході очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0−3°
  • І рівень небезпечності, жовтий.
На Україну насуваються заморозки, карта: Укргідрометцентр
На Україну насуваються заморозки, карта: Укргідрометцентр

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров