В Україні 16−17 жовтня очікуються заморозки.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
Зазначається, що:
- вночі 16 жовтня в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0−3°
- (І рівень небезпечності, жовтий);
- вночі 17 жовтня на сході та південному сході очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0−3°
- І рівень небезпечності, жовтий.