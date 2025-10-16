Рашисты нанесли комбинированный удар по объектам инфраструктуры Харьковщине — четверо пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n209720-rashisty-nanesli-kombinirovannyy-udar-po-obektam-infrastruktury-harkovschine-chetvero.htmlРакурс
На Харківщині четверо людей постраждали внаслідок комбінованого російського удару по об'єктах інфраструктури.
Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Через кількагодинну безперервну комбіновану ракетно-дронову атаку виникли пожежі у Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області, — розповіли у відомстві. — Ліквідація наслідків ворожого терору триває. На місцях обстрілів працюють вогнеборці та піротехніки ДСНС.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що масований комбінований обстріл області розпочався близько 23.00 і тривав до ранку.
Останній удар стався о 7.30 — кількома ракетами і «шахедами» по енергетичному об'єкту в Лозівському районі, внаслідок чого понад 7000 абонентів наразі залишаються без електропостачання, — зазначив він.
По області застосовано аварійні графіки відключень.
Всього вночі ворог завдав по енергетичній системі і газонафтовій інфраструктурі Харківщини 12 ракетних і 56 ударів безпілотниками.
Ворог застосовував тактику повторних ударів, щоб завдати максимальне ураження людям, які приступили до ліквідації наслідків — підрозділам ДСНС і працівникам аварійних служб, — зазначив Синєгубов.