Последствия массированной российской атаки в Харьковской области, фото: ГСЧС

Ракурс

На Харківщині четверо людей постраждали внаслідок комбінованого російського удару по об'єктах інфраструктури.

Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через кількагодинну безперервну комбіновану ракетно-дронову атаку виникли пожежі у Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області, — розповіли у відомстві. — Ліквідація наслідків ворожого терору триває. На місцях обстрілів працюють вогнеборці та піротехніки ДСНС.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що масований комбінований обстріл області розпочався близько 23.00 і тривав до ранку.

Останній удар стався о 7.30 — кількома ракетами і «шахедами» по енергетичному об'єкту в Лозівському районі, внаслідок чого понад 7000 абонентів наразі залишаються без електропостачання, — зазначив він.

По області застосовано аварійні графіки відключень.

Всього вночі ворог завдав по енергетичній системі і газонафтовій інфраструктурі Харківщини 12 ракетних і 56 ударів безпілотниками.