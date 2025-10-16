Новини
Наслідки масованої російської атаки на Харківщині, фото: ДСНС

Рашисти завдали комбінованого удару по об'єктах інфраструктури Харківщині — четверо постраждалих (ФОТО)

16 жов 2025, 11:55
На Харківщині четверо людей постраждали внаслідок комбінованого російського удару по об'єктах інфраструктури.

Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через кількагодинну безперервну комбіновану ракетно-дронову атаку виникли пожежі у Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області, — розповіли у відомстві. — Ліквідація наслідків ворожого терору триває. На місцях обстрілів працюють вогнеборці та піротехніки ДСНС.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що масований комбінований обстріл області розпочався близько 23.00 і тривав до ранку.

Останній удар стався о 7.30 — кількома ракетами і «шахедами» по енергетичному об'єкту в Лозівському районі, внаслідок чого понад 7000 абонентів наразі залишаються без електропостачання, — зазначив він.

По області застосовано аварійні графіки відключень.

Всього вночі ворог завдав по енергетичній системі і газонафтовій інфраструктурі Харківщини 12 ракетних і 56 ударів безпілотниками.

Ворог застосовував тактику повторних ударів, щоб завдати максимальне ураження людям, які приступили до ліквідації наслідків — підрозділам ДСНС і працівникам аварійних служб, — зазначив Синєгубов.

Наслідки масованої російської атаки на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


