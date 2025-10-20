Новости
Ракурс
Россияне ночью атаковали портовую инфраструктуру Одесщины, фото: УНН

Рашисты ночью ударили по портовой инфраструктуре Одесщины — ОВА

20 окт 2025, 14:00
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня, завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одещині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Більшість повітряних цілей знищено силами ППО, проте є влучання із пошкодженнями цивільної портової інфраструктури, виникло кілька пожеж, — розповів він. — Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Источник: Ракурс


