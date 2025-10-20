Россияне ночью атаковали портовую инфраструктуру Одесщины, фото: УНН

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня, завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одещині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.