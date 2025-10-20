Новости
Рашисты совершили очередную массированную атаку беспилотниками по Украине, инфографика: Воздушные силы

60 БПЛА и три баллистические ракеты атаковали Украину в ночь на 20 октября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

20 окт 2025, 10:50
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня (із 19.00 19 жовтня) атакували Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із тимчасово окупованого Криму та 60 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 40 із них — «шахеди»).

Запуски безпілотників здійснювалися з Чауда і тимчасово окупованому Криму, а також із російських Міллєрово, Орла та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання трьох балістичних ракет та 20 ударних БПЛА на 12 локаціях.

Источник: Ракурс


