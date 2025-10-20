Новини
Рашисти здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні, інфографіка: Повітряні сили

60 БПЛА та три балістичні ракети атакували Україну в ніч на 20 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

20 жов 2025, 10:50
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня (із 19.00 19 жовтня) атакували Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із тимчасово окупованого Криму та 60 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 40 із них — «шахеди»).

Запуски безпілотників здійснювалися з Чауда і тимчасово окупованому Криму, а також із російських Міллєрово, Орла та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання трьох балістичних ракет та 20 ударних БПЛА на 12 локаціях.

Джерело: Ракурс


