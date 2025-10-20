Новости
Рашисты совершили очередное военное преступление в Херсонской области, фото: «Хартия97»

Российский дрон убил женщину 1941 года рождения на Херсонщине — прокуратура

20 окт 2025, 14:57
На Херсонщині внаслідок ранкового обстрілу селища антонівка Антонівки загинула жінка.

Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомила прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

20 жовтня 2025 року близько 5.00 ранку військові армії рф скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць Антонівки, — розповіли у прокуратурі. — Травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження. У момент вибуху вона перебувала на вулиці.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомив, що впродовж минулого тижня українські військові знищили 96% дронів, які росіяни застосували для ударів по Херсонщині.

З 2432 російських БпЛА, націлених на мирних людей та цивільну інфраструктуру, 2331 — було нейтралізовано, — зазначив він.

Источник: Ракурс


