Командування УОС майже у повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який раніше керував оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця» та ОСУВ «Дніпро». Про це йдеться в заяві нового підрозділу у Facebook.

Повідомляється, що зона відповідальності Угруповання об'єднаних сил охоплює Харківську область та безпосередньо прилеглі території, а також підрозділи й корпуси, якими раніше опікувалося угруповання військ «Північ», що входило до складу ОСУВ «Дніпро».

Цей складний та напруженій сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога, вдруге довірено генералу Драпатому. Нагадаємо, що у 2024 році він вже очолював ОТУ Харків під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську, — заявили в УОС.

Зазначається, що корпуси, зосереджені на даному напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об'єднаних сил, а саме — досвідчені підрозділи ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, 26 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про формування Безпілотних систем ППО — нового роду військ у складі Повітряних сил. Мова йде про дрони-перехоплювачі вітчизняного та закордонного виробництва, які демонструють високу ефективність у боротьбі з ворожими «шахедами» — до 70% і більше.