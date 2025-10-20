Владимир Зеленский на Ставке заслушал доклад о защите энергообъектов. Фото:

https://racurs.ua/n209787-zelenskiy-na-stavke-zaslushal-doklad-o-zaschite-energoobektov-ot-udarov-rf.html

Ракурс

Засідання Ставки верховного головнокомандувача 20 жовтня провів президент Володимир Зеленський.

Переважна кількість питань, які обговорили сьогодні, стосувалися енергетики. Військові доповіли про прикриття енергетичних об'єктів від російських ударів з повітря. Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини, — зазначив президент.

Також на Ставці говорили про підготовку до зими, а саме про накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи. Наразі вже є чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили.

Крім того, президенту доповідали про відновлення в громадах після ворожих ударів. Було визначено й параметри розширення українських резервів, це також стосується резервів обладнання. Необхідним обладнанням можуть допомогти й партнери з Європи.

Президент додав, що Росія відчує на собі відповідь за обстріли України.

Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 8 вересня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача також обговорювали захист української критичної інфраструктури і передусім енергетики, а також наявність систем ППО та ракет до них.