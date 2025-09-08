Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський провів Ставку. Фото: ОП
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Обговорювали передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Говорили про захист української критичної інфраструктури і передусім енергетики. Про це глава держави заявив 8 вересня під час вечірнього відеозвернення.
Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне — це стабільність системи, — зазначив він.
Український лідер розповів і про доповідь щодо українського виробництва дронів. А керівництво Сил оборони доповіло про ситуацію на фронті. Найбільше уваги приділили Донеччині, Харківщині та Запорізькій області.
На ставці обговорили й російські обстріли Херсона та активні дії на прикордонні Сумської області.
Нагадаємо, в ніч на 8 вересня російські окупанти здійснили чергову атаку на українську енергосистему. У Міністерстві енергетики заявили, що під масованим обстрілом опинився один із об'єктів теплової генерації в Київській області.
В Міненерго не уточняли про який саме об'єкт йдеться. Моніторингові Telegram-канали повідомляли про рух «Шахедів» на Трипілля, де розташована Трипільська ТЕС.