Створення коаліції підтримки енергетичного сектору України анонсував президент Володимир Зеленський.

Цю коаліцію було вирішено створити після того, як Російська Федерація завдала ударів по українській енергетиці, логістиці, водопостачанню і газопостачанню. Про це глава держави 28 жовтня заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом.

Не тільки електрика була під ударами, ви знаєте це прекрасно. І нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектору України, — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна одразу відчула підтримку Норвегії, Нідерландів та особисто президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Найближчим часом Київ організує онлайн-засідання представників цих країн. Зеленський очікує, що до коаліції згодом доєднаються й інші держави.

Нагадаємо, починаючи з осені російська армія почала завдавати ракетно-дронові удари по енергетичній інфраструктурі України. Ворог цілить по ТЕЦ, ТЕС, газовидобувних підприємствах та інших енергетичних об'єктах.

Низка країн-союзників вже допомагають Україні з відновленням пошкодженої інфраструктури. Так, уряд Норвегії виділить Україні додаткові майже 150 млн дол. для забезпечення стабільного постачання електроенергії та тепла. А Нідерланди перерахують Україні 25 млн євро на відновлення інфраструктури та забезпечення стабільного енергопостачання у зимовий період.