Владимир Зеленский провел Ставку. Фото: ОП

Зеленский провел Ставку — обсуждали защиту энергетики (ВИДЕО)

8 сен 2025, 21:05
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Обговорювали передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Говорили про захист української критичної інфраструктури і передусім енергетики. Про це глава держави заявив 8 вересня під час вечірнього відеозвернення.

Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне — це стабільність системи, — зазначив він.

Український лідер розповів і про доповідь щодо українського виробництва дронів. А керівництво Сил оборони доповіло про ситуацію на фронті. Найбільше уваги приділили Донеччині, Харківщині та Запорізькій області.

На ставці обговорили й російські обстріли Херсона та активні дії на прикордонні Сумської області.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня російські окупанти здійснили чергову атаку на українську енергосистему. У Міністерстві енергетики заявили, що під масованим обстрілом опинився один із об'єктів теплової генерації в Київській області.

В Міненерго не уточняли про який саме об'єкт йдеться. Моніторингові Telegram-канали повідомляли про рух «Шахедів» на Трипілля, де розташована Трипільська ТЕС.

Источник: Ракурс


