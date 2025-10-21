Российская авиация атаковала Харьков КАБами. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n209798-armiya-rf-zabrosala-harkov-kabami-postradali-devyat-chelovek.html

Ракурс

Російська військова авіація знову бомбардувала Харків.

У ніч на 21 жовтня загарбники атакували обласний центр керованими авіаційними бомбами. Вибухи прогриміли в Індустріальному та Немишлянському районах міста. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Унаслідок російського обстрілу постраждали дев’ятеро осіб. У всіх них виявили гостру реакцію на стрес. Медики надали їм усю необхідну допомогу.

В Індустріальному районі Харкова російські КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків. Наразі невідомо, чи є руйнування у Немишлянському районі міста, де також падали КАБи.

Нагадаємо, 16 жовтня росіяни вперше з початку повномасштабної війни використали для удару по Миколаєву керовані авіабомби. Окупанти того дня запустили по Миколаєву відразу два КАБи.