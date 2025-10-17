Рашисти вперше з початку війни вдарили КАБом по Миколаєву

Рашисти вдарили КАБом по Миколаєву, фото: «ДніпроTV»

Росіяни вчора, 16 жовтня, вперше з початку повномасштабної війни використали для удару по Миколаєву керовані авіабомби.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Кіма, росіяни запустили по Миколаєву відразу дві керовані авіабомби.

Це вперше в принципі до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється. Але це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами, — зазначив він.

Вчора у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з’явилося повідомлення, що близько 12.00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря.

Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв. Місце падіння встановлено, попередньо без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження, — розповіли тоді в Повітряних силах.

Нагадаємо, Сили оборони півдня України сьогодні повідомили, що на Херсонщині захисники України на дальності майже 50 км знищили дронами РСЗВ БМ-30 «Смерч». Кім у своєму Telegram-каналі зазначив, що саме це РСЗВ обстрілювало Миколаївщину впродовж трьох місяців.

