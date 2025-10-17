Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

На Херсонщині дрони на дальності 50 км знищили російський «Смерч» (ВІДЕО)

17 жов 2025, 15:31
999

На Херсонщині захисники України на дальності майже 50 км знищили дронами російську реактивну систему залпового вогню БМ-30 «Смерч».

Відповідне відео сьогодні, 17 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сил оборони півдня України.

Днями силами ударних дронів та аеророзвідки підрозділу «Lasar's Group» в операційній зоні угруповання військ (сил) «Південь» на Херсонщині на дальності майже півсотні кілометрів знищено БМ-30 «Смерч», — вказано в описі відео.

На відео показано момент завдання удару по РСЗВ та наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів