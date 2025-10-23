Два неразорванных «Шахеда» достали из квартир. Фото: НПУ

У Києві російські ударні безпілотники влетіли у квартири під час атаки в ніч на четвер, 23 жовтня.

Вибухотехніки поліції вилучили з квартири та балкону два нерозірвані безпілотники, які влетіли у багатоповерхівки в Деснянському та Оболонському районах Києва. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Під час вчорашнього вечірнього обстрілу столиці ворогом, у багатоповерхівки в двох районах столиці впали ворожі «Шахеди», які не здетонували, поліцейські безпечно вилучили їх, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці забрали вибуході частини дронів-камікадзе й перевели їх у безпечний стан. Після цього бойову частину завантажили в контейнери й вивезли на полігон, де й мають знищити.

Столична поліція Києва закликала громадян залишатися пильними та у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти про це за номером 102.

Нагадаємо, минулої ночі російські дрони атакували Київ. У столиці постраждали семеро осіб — двоє з них перебувають на амбулаторному лікуванні, а решту довелося госпіталізувати. Пошкодження інфраструктури зафіксували у Подільському, Оболонському та Деснянському районах.